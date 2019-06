Quattro nuove rampe per l'istituto 'Giulio Cesare', finanziate dai consiglieri M5S: "Scuola dev'essere accessibile a tutti"

Sono quattro le nuove rampe per disabili realizzate nell'istituto Giulio Cesare e finanziate dai consiglieri regionali del M5S con una somma di 10mila euro, attraverso il taglio degli stipendi.

Sono state posizionate per permettere il superamento delle barriere architettoniche presenti dinanzi a vari accessi (atrio ingresso, palestra, auditorium, ulteriore ingresso) e all’uscita di emergenza.

“La scuola dev’essere accessibile a tutti. Siamo orgogliosi - dichiara Laricchia - che grazie a 10.000 euro delle nostre restituzioni si siano potute realizzare queste rampe. Purtroppo i gradini per accedere a un istituto, banali per i più, possono diventare un ostacolo insormontabile: lo sanno bene gli alunni disabili di tutta la Provincia di Bari che frequentano la scuola di mattina e gli abitanti del quartiere che utilizzano la palestra per le attività sportive del pomeriggio. Ho voluto dire ai ragazzi che quelle rampe non sono soltanto il risultato di una politica che rinuncia ai suoi privilegi e dona dei soldi di cui sente di poter fare a meno ma anche la conseguenza di un gruppo di docenti che dona il suo tempo per stilare un progetto e realizzare un dono che rende l'edificio più accessibile: sono il simbolo di una società che funziona se ognuno di noi fa qualcosa in più del proprio semplice dovere”.