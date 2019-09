Mondo accademico in lutto, addio al prof. Giocoli Nacci: fu preside di Giurisprudenza

Mondo accademico in lutto per la scomparsa del professor Paolo Giocolo Nacci. Professore emerito, esperto di diritto, già docente ordinario di Diritto costituzionale presso la Facoltà di Giurisprudenza, ne era stato anche il preside dal 1996 al 2001. Per alcuni anni ha ricoperto anche l'incarico di Garante dei diritti degli studenti. I funerali si terranno questo pomeriggio presso la chiesa del Sacro Cuore in via Cardassi, alle 16.30.