'Messaggio d'amore' violento vicino alla Cattedrale, l'associazione: "Brutto spettacolo, rimuoveremo il graffito"

Una pistola abbozzata spara alcuni proiettili in direzione di un cuore. Nella mente dell'autore del graffito forse voleva essere un messaggio d'amore, ma il risultato è ben diverso: rovinare uno degli scorci più frequentati dai turisti, visto che il graffito è stato realizzato in piazza Odegitria, a Bari vecchia, sul muro prospiciente alla Cattedrale. Proprio sul monumento dedicato a San Sabino alcuni mesi fa fu disegnata una porta - forse dai ragazzini che ogni giorno giocano a pallone in quello spiazzale - poi fortunatamente rimossa.

Retake: "Ripuliamo il muro"

Ora un'associazione vuole eliminare anche questo graffito. E lancia un appello al popolo di Facebook: "Se qualcuno ci presta un’idropulitrice possiamo farlo in poco tempo altrimenti come al solito ci armeremo di pazienza e olio di gomito". L'idea dei 'volontari del decoro' di Retake è sfruttare un gel antigraffiti per restituire a baresi e turisti uno scorcio decoroso della città vecchia.