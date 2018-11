La fortuna bacia la Puglia, sbancato il Maxi Miliardario: vinti 5 milioni di euro a Polignano

Cinque milioni di euro vinti con un Gratta e Vinci: la fortuna bacia nuovamente la Puglia, stavolta in maniera decisamente clamorosa. Sotto la patina dorata di un biglietto del Maxi Miliardario (da 20 euro) vi era una vincita milionaria: il tagliando è stato acquistato a Polignano a Mare, nel punto vendita di Bartolomeo Lamanna, in via Antonio Chiantera 28. Sconosciuta, al momento, l'identità di chi si è aggiudicato la cospicua somma.

“E’ la prima volta che viene realizzata una vincita del genere nella mia tabaccheria - ha raccontato il titolare -. Non so davvero chi sia il vincitore ma, se mi capitasse di incontrarlo, gli stringerei la mano e gli farei i complimenti. Spero comunque che sia un nostro cliente. Se potessi disporre anche io di una cifra così importante credo proprio che ne approfitterei per fare dei lunghi viaggi con la mia famiglia e aiuterei chi ne ha bisogno. Non mi dispiacerebbe, infatti, fare beneficenza ad alcune associazioni locali”.