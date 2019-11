Gravina protagonista in tv: le bellezze della cittadina murgiana raccontate da Sergio Rubini a Geo

Dai set cinematografici alla ribalta televisiva, Gravina con le sue bellezze ancora protagonista. Mercoledì prossimo, 27 novembre, la cittadina murgiana sarà infatti al centro di un approfondimento che verrà trasmesso, a partire dalle ore 16.05, dalla trasmissione di Rai Tre Geo.

"La città del grano e del vino" troverà spazio all’interno della rubrica 'A spasso con te', curata da Fiamma Satta con la regia di Olivella Foresta e finalizzata a promuovere modi nuovi di presentare la disabilità in televisione, attraverso una normale e armonica possibilità del vivere. Accompagnatore di turno della giornalista e scrittrice romana (storica voce di Radio2, da 10 anni presente sulle pagine e nel sito della Gazzetta dello Sport con un suo spazio ed il suo blog Diversamente affabile), l’attore e regista Sergio Rubini, molto legato a Gravina sia per ragioni familiari sia per averla vissuta anche quale location cinematografica, da ultimo (nel 2017) per Il bene mio, con Pippo Mezzapesa dietro la macchina da presa. In particolare, Rubini accompagnerà la sua intervistatrice alla scoperta di Gravina, paese d’origine della sua famiglia: raccontando di sé, dei suoi cari e della scelta di intraprendere la carriera cinematografica e dell’importanza di Federico Fellini nella sua vita.

Geo, in onda dal 1984, tratta argomenti che spaziano dalla cultura al clima, dalla natura alle nuove tecnologie, dalla gastronomia all’attualità. Molto seguita dal grande pubblico, ha chiuso la stagione 2018-2019 con uno share medio del 10,78%.