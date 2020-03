Un viaggio virtuale tra le bellezze delle Grotte di Castellana, ai tempi del Coronavirus la visita si fa #mentreseiacasa

"Non puoi visitare le Grotte di Castellana in questo periodo, ma puoi conoscerle per prepararti alla visita!". E così, il viaggio in uno dei luoghi più affascinanti della Puglia diventa virtuale, fra storia, geologia e curiosità. L'iniziativa è stata lanciata dalle Grotte di Castellana sui propri canali social Facebook e Instagram, attraverso l’hashtag #mentreseiacasa.

"Per chi in questo periodo è costretto a restare a casa, per chi non va a scuola ma ha voglia di imparare, per chi ha dovuto rallentare il lavoro, per chi ama viaggiare ma ora non può, le Grotte di Castellana - è spiegato in una nota - aprono le porte in maniera virtuale, puntando l’attenzione sulla loro storia, sul percorso turistico e gli angoli nascosti, sulle curiosità e i ricordi di chi ci lavora. Dipendenti e collaboratori della Grotte di Castellana srl, tutti coinvolti per raccontare le grotte dal punto di vista di chi le vive ogni giorno e in questo periodo è costretto ad esserne lontano. Iniziativa che diviene opportunità, inoltre, per contribuire alla diffusione della conoscenza in questo momento in cui si ha tempo da dedicare alla cultura, attraverso studio, lettura e approfondimenti, ma anche per pianificare i viaggi futuri, in attesa che si torni alla normalità".



Intanto il CDA della Grotte di Castellana srl (presidente Victor Casulli, vice presidente Francesco Manghisi e consigliera Maria Lacasella), attualmente impegnato a individuare e suggerire soluzioni a sostegno dei lavoratori del comparto turistico, comunica: “Ancora pervasi da un sentimento di smarrimento e vuoto, in questo momento così complesso della vita del Nostro sito carsico, vogliamo esprimere vicinanza e solidarietà a tutti i lavoratori e collaboratori a vario titolo della Società Grotte di Castellana. L'intero Consiglio di Amministrazione, unitamente all’Amministrazione Comunale, alle Organizzazioni Sindacali, ai consulenti e alle componenti politiche regionali e nazionali sta monitorando costantemente le attività di governo, suggerendo soluzioni normative che possano garantire un concreto e tangibile sostegno a quei lavoratori del comparto turistico che inevitabilmente avranno ripercussioni negative nell’immediato futuro. Il Consiglio di Amministrazione tutto della Società Grotte di Castellana resta costantemente a disposizione (nelle modalità ad oggi consentite) di ogni singolo lavoratore per qualsivoglia informazione e/o chiarimento. Restiamo uniti! #andràtuttobene”.