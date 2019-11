Le Grotte di Castellana tra le 20 più belle al mondo: l'affascinante sito carsico pugliese conquista i turisti

Le Grotte di Castellana sono tra le 20 grotte più belle del mondo. A decretarlo è il motore di ricerca di voli e hotel Jetcost.it, che ha condotto un sondaggio tra gli utenti del sito, chiamati a scegliere le loro mete preferite in base alla loro offerta naturalistica e, in particolare, alle grotte del loro territorio, tenendo conto della bellezza, rarità, dei servizi, dell’illuminazione, dell’accessibilità e di alcuni aspetti che li avrebbero sorpresi.

Oltre alle Grotte di Castellana ci sono anche altre due grotte italiane nella classifica: l’Orecchio di Dioniso in Sicilia e la Grotta Azzurra a Capri; tutte e tre occupano posti di rilievo in questa speciale selezione che annovera interessanti grotte di altri paesi europei come Portogallo e Spagna, ma anche grotte di Messico, Cina, Stati Uniti e Nuova Zelanda, solo per citarne alcune. Secondo i dati ricavati dall'indagine, un numero elevato di turisti (38%) sceglie le proprie destinazioni di vacanza proprio in base alla presenza di grotte e altri elementi della natura che possono visitare.

Le Grotte di Castellana

E non sono da meno, quindi, le formazioni carsiche nel Barese, che si sviluppano per oltre 3.300 metri e raggiungono una profondità di 122. Ai visitatori offrono uno scenario unico in un itinerario tra caverne, canyon e formazioni spettacolari: la Grotta Bianca, ad esempio, per il biancore del suo alabastro che si riflette in un lago sotterraneo cristallino viene definita tra le più splendenti al mondo. Un'altra caratteristica della grotte di Castellana sono le sue dimensioni, il sistema di grotte non solo è lungo, ma alcune delle sue camere e corridoi raggiungono i 60 metri di altezza e le sue gallerie possono arrivare fino a 70 metri sotto il suolo.