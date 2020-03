Si rompe la fogna nella zona industriale: tecnici di AqP sul posto, arrivano le autobotti

Un'improvvisa rottura alla rete fognaria in via Accolti Gil nella zona industriale di Bari, sta provocando, dalle prime ore della mattinata, disagi per i residenti e le aziende dell'area: sul posto giunti i tecnici di Acquedotto pugliese per riparare il guasto.

Al momento l'erogazione idrica è sospesa nel tratto compreso tra viale Accolti Gil, via Corigliano e contrada Prete di viale Europa. Gli interventi proseguiranno "ininterrottamente - spiega Aqp in una nota - fino al regolare ripristino, previsto nella tarda mattina di oggi. Al fine di limitare i disagi ai residenti della zona interessata, Acquedotto Pugliese sta predisponendo un servizio sostitutivo di acqua mediante autobotte che sarà ubicata in viale Europa, nei pressi dell’Euromotel. Disagi saranno avvertiti esclusivamente negli stabili sprovvisti di autoclave e riserva idrica o con insufficiente capacità di accumulo".

Acquedotto Pugliese, inoltre, "raccomanda i residenti dell’area interessata di razionalizzare i consumi, evitando gli usi non prioritari dell’acqua nelle ore interessate dalla interruzione idrica. I consumi, infatti, costituiscono una variabile fondamentale per evitare eventuali disagi".