Si rompe condotta Aqp: tecnici al lavoro e rubinetti chiusi a Modugno

Condotta guasta e tecnici Aqp al lavoro a Modugno. Nella giornata di domani, martedì 12 marzo, a causa di una improvvisa rottura di una condotta idrica in via Brescia, sarà necessario interrompere temporaneamente l’erogazione idrica nella stessa strada, tra via Salvemini e via Piave, a partire dalle ore 8 sino al ripristino delle normali condizioni, presumibilmente alle ore 13:00.

Aqp avverte che possibili disagi saranno avvertiti "negli stabili sprovvisti di autoclave e riserva idrica o con insufficiente capacità di accumulo". Acquedotto Pugliese, inoltre, "raccomanda ai residenti dell’area interessata di razionalizzare i consumi, evitando gli usi non prioritari dell’acqua nelle ore interessate dalla interruzione idrica. I consumi, infatti, costituiscono una variabile fondamentale per evitare eventuali disagi". Ulteriori informazioni al numero verde 800.735.735 e sui canali social di Aqp.