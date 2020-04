Chiude lo store H&M nel cuore di via Sparano a Bari: rischio licenziamento per decine di lavoratori

Il punto vendita di H&M in via Sparano si avvia alla chiusura: il grande store multipiano nella via principale dello shopping in città potrebbe abbassare le saracinesche lasciando a casa decine di lavoratori che da anni erano impiegati nella struttura del marchio svedese che occupa lo storico palazzo che per decenni è stato sede della Rinascente.

A confermare la difficile situazione di crisi che coinvolge anche altri store di H&M pronti alla chiusura, accelerata dalle difficoltà legate al lockdown e all'epidemia coronavirus, sono i sindacati, pronti a battagliare per evitare un disastro nei confronti dei lavoratori: "Dinanzi a una chiusura - dice a BariToday Miriam Ruta, segretario Fisascat Cisl Bari, lo scenario che si prospetta è drammatico. Lo spazio emergenziale metterà sul lastrico tantissime imprese, grandi, piccole e medie. C'è bisogno di un confronto al più presto".