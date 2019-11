Le migliori idee e startup in corsa per 'Hackaton tour' con l'Università di Bari: alla ricerca di giovani aspiranti imprenditori

Una 'call' per le proposte imprenditoriali dei giovani studenti tra i 18 e i 35 anni dell'Università di Bari, ma anche laureati, dottorandi e dottori di ricerca dell'ateneo barese o che abbiano frequentato percorsi formativi dello stesso ente accademico: è attivo da oggi il bando per partecipare alla prima tappa di 'Resto al Sud Hackaton Tour', promosso o da Invitalia, (Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa, di proprietà del Ministero dell'Economia), in partnership con 4 università italiane, alla ricerca di giovani aspiranti imprenditori che vogliano avviare un’attività nelle regioni del Sud, in settori strategici e innovativi.

Il bando per partecipare si chiuderà il 22 novembre. I progetti selezionati si sfideranno il 29 e il 30 novembre nell’aula BaLab ‘Guglielmo Minervini’, il contamination lab del Centro di Eccellenza per l’Innovazione e la Creatività dell’Università di Bari: si potranno presentare progetti su Salute e Welfare, Ambiente, Turismo Sostenibile, Agritech e Foodtech. Le migliori proposte progettuali, che supereranno la selezione online, anche in base ai criteri di fattibilità, sostenibilità e impatto sociale, parteciperanno alla full immersion del 29-30 novembre, dove un team di mentor lavorerà insieme agli startupper con un approccio “open innovation” per accelerare lo sviluppo dei progetti e accompagnare i team davanti alla giuria di esperti che sceglierà il vincitore. In palio, per i vincitori, servizi per l’accrescimento delle competenze e l’internazionalizzazione del business presso partner (incubatori all’estero) di comprovata esperienza.