Da Helen Mirren un altro 'like' per Checco Zalone: "Mi piacerebbe recitare in un suo film"

Dopo la Berlinale a gennaio da Helen Mirren un altro 'like' per Checco Zalone: l'attrice Premio Oscar di origini inglesi, da anni ormai in Puglia come 'cittadina' del Salento, ha espresso ancora una volta il suo gradimento artistico per il popolare attore e regista barese.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Mirren, nel corso della cerimonia dei Premi Flaiano a Pescara, dove è stata insignita del Pegaso d'Oro alla carriera, ha risposto ad alcune domande, rivelando che sarebbe felice di interpretare un ruolo in una pellicola di Luca Medici. Alcuni mesi fa, durante il Festival del Cinema di Berlino, aveva già mostrato, davanti al pubblico internazionale, il suo grande amore per la Puglia, citando, in quell'occasione, proprio Zalone.