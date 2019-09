In tantissimi si sono catapultati nel magico mondo di Hogwarts fa tappa nella piazza della Pace della Mongolfiera Japigia

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BariToday

Ebbene si, Harry Potter e i suoi amici sono sbarcati nella Piazza della Pace della Mongolfiera Japigia Una domenica davvero magica e speciale dedicata a tutte le famiglie, quella che si sta celebrando in queste ore nelle coloratissima piazza, e che raccoglie tutti ma proprio tutti i personaggi della fantasia, Primo fra tutti Harry Potter, il famoso maghetto e poi il binario 9 e 3/4 e uno scenario del Castello di Hogwarts. Non solo bambini, in realtà a farsi coinvolgere sono soprattutto i genitori, che si lasciano trasportare ben volentieri nell’avventura che li ha accompagnati negli anni. Un immenso parco a tema tutto da scoprire, con sfide di Quidditch, la possibilità di partecipare con i cosplayer nelle aree relax, alla cerimonia di smistamento con il cappello magico o alle animazioni e sfide con i mangiamorte, e ancora laboratori di magia, pozioni e molto altro. Tra le attività messe in campo, appunto la possibilità di sfidarsi a Quidditch, il famoso sport magico giocato da giocatori volanti su manici di scopa, il più popolare tra i maghi e le streghe di Hogwarts, con un torneo nel campo a 5, o di prenotare una lezione aperta. Una gran bella opportunità non solo per gli appassionati di una tra le saghe più famose di sempre, ma anche per tutti i curiosi che vogliano spostarsi in un fantastico mondo immaginario per un giorno.

