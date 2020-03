Hotel a 4 stelle ospiterà il personale del Reparto Covid del Policlinico: "Salvaguardata la loro sicurezza e quella dei familiari"

Medici e infermieri attualmente attivi nei reparti Covid-19 al Policlinico di Bari avranno a loro disposizione un intero hotel per accoglierli gratuitamente nel capoluogo. A mettere a disposizione l'albergo a 4 stelle 'HI' nel quartiere Poggiofranco, è stata realizzata grazie all'associazione culturale 'L'isola che non c'è', nel Brindisino.

Proprio negli scorsi giorni il presidente della Scuola di Medicina, Loreto Gesualdo, aveva lanciato un appello per trovare una soluzione per evitare che il personale attivo nello speciale reparto del nosocomio barese mettesse in pericolo la propria salute e quella delle famiglie a fine turno. Soluzione arrivata grazie alla generosità di un imprenditore pugliese, che possiede su tutto il territorio diversi alberghi, tra cui due nel capoluogo. Uno di questi appunto eviterà a medici e infermieri (80 in tutto) di avere una sistemazione sicura.

Il personale potrà prendere posto nelle loro nuove stanze non appena saranno completate le procedure necessarie a garantire la sicurezza degli ospiti e del personale dell'hotel.