Bilancio partecipato 2019, Leonetti chiama a raccolta i cittadini: "Forniteci idee"

"Il parere e le idee dei cittadini sono fondamentali". Con queste parole è il presidente del primo Municipio, Lorenzo Leonetti, a chiamare a raccolta i residenti per fornire il loro aiuto. Chiesti suggerimenti e idee relativi al 'Bilancio partecipato', il documento pubblicato dal Comune in cui sono riportati non solo tutti i cantieri attualmente attivi sul territorio municipale e finanziati dall'amministrazione, ma anche i futuri progetti in partenza, pronti a essere migliorati grazie al confronto con la cittadinanza. E spesso partiti proprio su segnalazioni di comitati cittadini

Un esempio? Il progetto relativo a via tenente Cesare Suglia, dove si prevede la riqualificazione dell'area verde e parcheggio ingresso parco sul lato di via Suglia, la realizzazione marciapiedi in corrispondenza delle abitazioni dal civico 21 al 27 e il collegamento di via Suglia con l'area parcheggio posta sul retro del parco comunale. Tutte idee proposte dal Comitato spontaneo dei residenti di via Suglia e messe in cantiere dall'amministrazione comunale.

Per i progetti attualmente attivi e per proporne di nuovi sul territorio del primo Municipio, quindi, si può fare riferimento alla mail inserita nell'ultima pagina del Bilancio partecipato. "Attendiamo il vostro entusiasmo e la vostra energia per crescere ancora insieme" conclude Leonetti.