Il Mago: esce il videoclip del nuovo singolo 'Se non fossi nato a Bari'

E' online su youtube il videoclip del singolo 'Se non fossi nato a Bari' del cantautore pugliese Il Mago, nato in collaborazione con il cantante Francesco Pellegrino. Il brano, accompagnato dal videoclip con la regia di Lorenzo Lorusso e Benio Borrelli, raffigura le strade e i posti più caratteristici della città; dal lungomare al centro storico e ai luoghi d'infanzia del cantautore. ''Se non fossi nato a Bari probabilmente sarebbe stato più facile lavorare con la musica, fare il mestiere che faccio - spiega il cantautore. Ma se non fossi nato a Bari non potrei accedere quotidianamente alla bellezza che questa città offre a pochi passi da casa mia. Il brano è un inno all’amore per la nostra città, per il nostro posto, che al di là di dove ci si trova per lavoro o per altri motivi, ci porteremo sempre addosso. Come ognuno con la propria città. Nel brano ci si può immedesimare abitando anche altre città, perché chiunque ama la propria terra, qualunque essa sia, riconoscerà l’amore che descrive il brano per la città, e potrà associarlo per la propria''. Il brano ha ricevuto i complimenti dal Sindaco di Bari Antonio Decaro. Il brano è inserito nel disco d'esordio de Il Mago 'Per sempre' presentato dal vivo il 20 Aprile 2019 al Teatro Forma di Bari che ha registrato il tutto esaurito. Link videoclip - https://www.youtube.com/watch?v=jwDogHMeiDw