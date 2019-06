Il Rotaract Bari Agorà festeggia i vent’anni di club nell’anno di presidenza di Paolo Iannone: tantissime le autorità rotariane e rotaractiane presenti all’evento

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BariToday

Si è conclusa mercoledì scorso la festa dei vent’anni di fondazione del Rotaract Club Bari Agorà nella splendida cornice di villa de Grecis a Bari. Durante l’evento alte onorificenze sono state riconosciute agli ospiti e alle Autorità Rotariane e Rotaractiane presenti, tra cui la nomina di socio onorario del Rotaract Club Bari Agorà a Gennaro Volpe (Presidente del Rotary Club Bari Castello A.R. 2018/2019) e Marco Pellegrini (Presidente del Rotary Club Bari Sud A.R. 2018/2019), ma anche nomina di soci amici nel Club a Romina Centrone (Presidente dell’Associazione Giovani Avvocati “Giuseppe Napoli”), Ignazio Rossiello (medico), Massimiliano Lucarelli (medico), Angela Ammirabile (dottoressa in medicina e chirurgia), Simona Sorino (studentessa universitaria), così come non sono mancati i riconoscimenti e gli attestati di ringraziamento a Pasquale Pignataro (Prefetto Distrettuale Rotary A.R. 2018/2019 e Past President Rotary Club Bari Sud A.R. 2009/2010), Ernesto Capobianco (Past President Rotary Club Bari Castello A.R. 2016/2017), Anna Fragasso, Federico Mastroleo, Fabio Santomauro, Alessia Dalla Serra, Graziella Angiulli e Douglas Rambukwella vincitore della prima edizione dell’AgoRun, la corsa domenicale del Rotaract Club Bari Agorà sul lungomare di Bari. Nel corso della riunione si è avuto modo di ricordare i vent’anni appena trascorsi attraverso i contributi dei Past President del Rotaract Club Bari Agorà intervenuti alla festa, tra cui Marta Simone, Douglas Rambukwella, Luca Sgarra e Antonio Favale, ma anche poter apprezzare le lodevoli iniziative portate al termine quest’anno da Paolo Iannone, attuale Presidente del Rotaract Club Bari Agorà, il quale ha ringraziato tutto il Club per essere stato coeso portando sempre avanti i principi rotariani in ogni attività. La festa di Club è stata arricchita anche da una piacevole sorpresa, ovvero l’ingresso di nuovo socio nel Rotaract Club Bari Agorà: Federico Mastroleo (dottore in medicina e chirurgia). Al termine della riunione il Rotaract Club Bari Agorà ha voluto ricordare le prossime attività di questo mese: l’AgoRun di domenica 9 giugno con appuntamento alle ore 10 presso il Teatro Petruzzelli di Bari e il loro service storico “We Love The Sea”, nell’occasione gli agorini puliranno un tratto di spiaggia cittadino.