Il Rotaract Club Bari Agorà invita tutti a partecipare al World Cleanup Day!

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BariToday

Domenica 15 settembre 2019 tutti armati di guanti e buona volontà, come sempre è questo lo slogan promosso, ancora una volta, dai ragazzi del Rotaract Club Bari Agorà che continuano il loro progetto “We Love The Sea”. Ma questa volta gli agorini hanno fatto molto di più coinvolgendo nel loro progetto tutti i Club Rotaract e Interact del Mondo ed, infatti, il Bari Agorà si è messo subito a lavoro il 31 marzo scorso per la realizzazione del service mondiale con il suo Presidente Paolo Iannone unitamente a tutta la commissione di Club “We Love The Sea” formata da soci e volontari dell’associazione: Douglas Rambukwella, Fabio Santomauro, Alessia Dalla Serra, Federico Mastroleo, Domenico Posa, Gianfranco Sifanno, Antonella Ventura, Riccardo Perini, Davide Cardilli, Alessia Cafforio e Ruben Sica Numerosissime le adesioni al cleanup mondiale, dallo Sri Lanka all’America, dall’Europa al Sud Africa, dall’Australia al Sud Est Asiatico: tutti parteciperanno al “World Cleanup Day!” promosso e organizzato dal Rotaract Club Bari Agorà. Ed infatti, come da indicazioni del Rotaract Club Bari Agorà, tutti i Club Rotaract e Interact di ogni parte del Mondo, domenica 15 settembre 2019, puliranno un tratto di spiaggia o in alternativa un parco o un fiume, dando piena attuazione al progetto di Club lanciato nell’A.R. 2018/2019 “We Love The Sea – Global Action”. Un Cleanup mondiale senza precedenti nella storia del Rotaract, una promozione di tutela dell’ambiente che si concretizzerà nella giornata di domenica 15 settembre 2019, con la consapevolezza di poter apportare il cambiamento nella comunità grazie all’unione e alla forza di tutte le associazioni sparse nel Mondo. Tutto questo nell’ottica del motto di Club del Rotaract Bari Agorà “Together We Are Invincible” – “Insieme Siamo Invincibili”. Al riguardo, Paolo Iannone (Presidente del Rotaract Club Bari Agorà) ha dichiarato:«Ogni anno sempre più ci spinge l’incoraggiamento dei passanti e degli avventori delle spiagge che ringraziandoci per il nostro impegno civico ci riempiono – sempre – enormemente il cuore dandoci la giusta carica per fare sempre meglio non dimenticando mai il principio base che ci muove:“Sevice Above Self” – ovvero – “Servizio al di sopra di ogni interesse personale”». Una lodevole iniziativa dei ragazzi del Rotaract Club Bari Agorà, un’associazione sempre attenta alle problematiche cittadine, i quali sono riusciti a realizzare molto più di un service internazionale: il più grande cleanup oceanico mondiale della storia che sarà parte integrante del “World Cleanup Day!”.