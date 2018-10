Nuove luci e impianto di videosorveglianza: pronto il progetto per piazza Risorgimento

Interventi di potenziamento dell'illuminazione esistente e un nuovo impianto di videosorveglianza. E' prevista entro la fine dell'anno la gara per i lavori in piazza Risorgimento, al quartiere Libertà. Lo stanziamento di circa 150mila euro "consentirà - spiega una nota di Palazzo di Città - di aumentare il livello di illuminazione dello spazio pubblico, passando dai circa 20 lux medi attuali ad oltre 40, in modo da adeguarlo ai nuovi standard applicati nei giardini e nei luoghi pubblici della città".

Illuminazione anche per la scuola Garibaldi

La particolarità del progetto è rappresentata dalla realizzazione dell’illuminazione artistica della facciata della scuola Garibaldi, edificio storico di pregio, con 28 nuove barre led, ciascuna della lunghezza di un metro e mezzo. Verranno anche installati 4 nuovi pali analoghi a quelli esistenti, ciascuno dei quali monta due corpi illuminanti, così da ottenere otto corpi illuminanti in più a led, da 75 watt l’uno, al servizio della piazza. Inoltre saranno rimossi e rigenerati i pali di design non funzionanti e poi riproposti con una nuova tipologia che adopera accorgimenti e tecnologia anti-vandalo, nonché ridistribuiti sulla piazza e tra gli alberi, al fine di evitare le zone d’ombra più volte lamentate dai frequentatori e assicurare un’illuminazione più omogenea di tutti gli spazi. Al termine dell’intervento la piazza potrà contare anche su 17 nuovi pali di design con una potenza di 37 watt l’uno.

La videosorveglianza

Contestualmente saranno installate 6 nuove telecamere del tipo 4k, che garantiranno la sorveglianza della piazza a distanza, dalla sala operativa della Polizia locale, oltre che la registrazione delle immagini, con la conservazione delle stesse per circa 7 giorni. Un intervento a supporto delle attività investigative in caso di episodi di reato o più semplicemente utile a fungere da deterrente per i comportamenti scorretti e incivili, segnalati spesso dai residenti.

