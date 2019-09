Dall'ex mercato di via Carrante ai locali del Lascito Garofalo: immobili comunali in disuso, c'è il bando per la concessione

Sono in tutto quattordici i beni comunali compresi nell'avviso pubblico per la concessione in uso, per la durata di sei anni, come previsto piano delle alienazioni e delle valorizzazioni 2019/2021.

Al bando, rende noto la ripartizione Patrimonio, possono partecipare alla gara persone fisiche, persone giuridiche, imprenditori individuali e soggetti commerciali in possesso della capacità a contrarre con la Pubblica amministrazione e in possesso dei requisiti indicati nel bando sul sito del Comune di Bari. La richiesta di partecipazione alla gara dovrà pervenire all'ufficio protocollo del Comune di Bari - Ripartizione Patrimonio - Viale Archimede, 41/A -70126 BARI -, entro le ore 12 del 20 novembre 2019.

Ecco quali sono i beni compresi nel bando: