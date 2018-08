In Regione Puglia, da Emiliano, la rappresentanza dell' Hoboken Italian Festival NJ, USA

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BariToday

E' stato un incontro vero, sincero, affettuoso. Come può essere un incontro tra persone unite da passioni e sentimenti comuni. Antonio Albanese, referente dei rapporti con l'Italia per la Società Madonna dei Martiri di Hoboken nel New Jersey, a Molfetta per qualche giorno, ha voluto incontrare il governatore Emiliano. Che un mese fa era stato ad Hoboken. Con lui, accolti in Regione, a Bari, c'erano Roberto Pansini, dell'associazione Oll Muvi (I love Molfetta) e monsignor Giuseppe De Candia, dell'ufficio Diocesi Migrantes. «Il dott. Michele Emiliano, abbracciandomi - dice monsignor De Candia - ha detto: “ecco una persona che ama la nostra Puglia me l’hanno detto in molti e chiamava per nome Antonio, referente per la Società Madonna dei Martiri di Hoboken nel New Jersey, Roberto e me.” Abbiamo voluto ringraziarlo della visita fatta, un mese fa, alla comunità dei molfettesi in America. «E’ vero, - ha continuato il Governatore con dialogo familiare , - quello che ho constatato di persona ad Hoboken: i Molfettesi sono affettuosi e sanno ricambiare. Una realtà la vostra, che da 90 e più, coinvolge uno Stato intero, il NJ in America e rende presente la nostra tradizione popolare e religiosa nel continente Australiano e sudamericano. E’ giusto che la Regione Puglia faccia entrare nei suoi programmi d’intervento i suoi figli lontani per necessità. Grazie di quanto avete fatto in America per noi, ci siamo sentiti a casa nostra. Salutate di cuore tutti i nostri che voi servite con il vostro impegno» . E l'incontro si è concluso con l'impegno di perseguire insieme progetti futuri. «Ho incontrato un uomo, un politico, un uomo pratico che - aggiunge monsignor De Candia - ha saputo interrompere il mio discorso introduttivo con: "cosa posso fare per voi?" Emiliano mi ha lasciato l'impressione di un uomo vero che sa mettere il dito sulla piaga senza far male. Di fronte ad un "mio presente" (la Bibbia vecchio e nuovo testamento in DVD, un lavoro dedicato per gli emigranti)ha detto: non dovevate scomodarvi. Terrò come prima pietra al lavoro che insieme cominciamo.» Qui di seguito il video del "meeting" del Governatore Emiliano con la comunità dei molfettesi ad Hoboken, organizzato dall'Associazione Oll Muvi ( #ilovemolfetta ) e la Società Madonna dei Martiri di Hoboken NJ. clicca sul canale youtube #ilovemolfetta https://www.youtube.com/watch?v=EBi_5gekGlk