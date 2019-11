Dopo il successo in Costa Rica, lo chef Florio investe su Molfetta: "Nella Pizza Academy corsi gratuiti per i disoccupati"

La grande cucina sbarca a Molfetta, dove a partire dall'11 novembre aprirà i battenti un'accademia di cucina internazionale. Dopo le sedi in Costa Rica, Malta, Ibiza, Svezia e Colombia, lo chef Vincenzo Florio - Ambasciatore del Gusto Doc Italy e noto rappresentante dell’associazione Azione Contro la Fame - punta sulla sua città d'origine, dove inaugura una nuova sede dell'International Pizza Academy.

Gli open day

L'11 e 12 novembre è in programma l'open day di inaugurazione dell'Academy, a cui parteciperanno anche il sindaco di Molfetta, Tommaso Minervini, l’assessore alle Politiche Sociali, Ottavio Balducci, la nutrizionista Ivana Pomodoro e il dirigente dell’Istituto Alberghiero di Molfetta, Antonio Natalicchio. Due giorni in cui saranno presentati docenti e corsi in programma e si svolgeranno brevi dimostrazioni utili a far vedere in che modo saranno strutturati i corsi.

L’11 novembre, la nota chef Annalisa D’Incecco de Il Ristorante degli Chef, terrà una demo del corso di cucina, seguita da quella del corso di pasticceria dello chef Claudio Lisanti, volto noto della trasmissione televisiva Bake Off Italia.

Il 12 novembre, invece, sarà il turno di Vincenzo Florio, che a Molfetta possiede una pizzeria: presenterà il suo progetto Pizza d’Autore (ormai noto in tutta Italia) e svelerà i segreti alla base di una pizza top, preparata con farine e semole di alta qualità e il progetto 'Prime Terre'.

Spazio solidale: un corso gratuito per disoccupati

L'Academy avrà anche una sua personale iniziativa solidale: ogni mese - per tutto il 2020 - sarà offerto gratuitamente un corso di cucina professionalizzante ad un molfettese in attesa di occupazione (segnalato dal Comune) e che trova particolari difficoltà nel reinserirsi nel mondo del lavoro.

"International Pizza Academy è un’idea nata nel 2016 durante un’esperienza di lavoro in Costa Rica. Oggi penso che tornare in Italia, nella Molfetta che mi ha subito adottato come un figlio, sia come restituire alla mia terra quanto di buono mi abbia dato in questo scorcio di vita”. Tra i corsi che saranno attivati nel 2020 nell'Academy, ci sono 'cucina fusion', 'prodotti da forno creativi', 'Mamme in cucina, ricette per ragazzi', 'la cucina dimenticata' e 'il panzerotto gourmet'.