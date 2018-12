VIDEO | L'arte di Van Gogh prende vita grazie alla tecnologia: la mostra multimediale al teatro Margherita

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

Colori e forme si alternano sui pannelli sovrapposti. 3mila immagini delle opere di Van Gogh, che grazie ai proiettori Sensory 4 prendono vita tutto attorno allo spettatore, trasportato in un viaggio multimediale nei luoghi che hanno ispirato l’arte del pittore, maestro del post impressionismo. È stata aperta in anteprima nella serata di ieri la mostra 'Van Gogh Alive - The experience', che dopo aver raccolto consensi e un pubblico di oltre 500mila visitatori in tutta Italia, fa tappa a Bari fino al 6 febbraio, in un teatro Margherita totalmente rinnovato dopo i lavori di restauro. Siamo andati a visitarla per raccontarvi, con l'ausilio di immagini e suoni, il magico scenario che si presenta agli occhi dei visitatori.