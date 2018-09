I mattoncini più amati 'invadono' il centro: tutto pronto per l'inaugurazione del 'Lego certified store'

Sono i mattoncini più amati da grandi e piccini e, per la prima volta in Puglia, avranno uno store interamente dedicato. Parliamo dei Lego, che dal prossimo 8 settembre troveranno casa nel centro di Bari, per la precisione in via Argiro. I manifesti sulle vetrine del negozio già lo avevano suggerito a passanti e curiosi: la via pedonale ospiterà il 'Lego certified store', un negozio che si estende su 200 metri quadri con un unico piano espositivo.

Il negozio

Il taglio del nastro è previsto alle 11 e naturalmente è anch'esso un nastro speciale, realizzato proprio con i mattoncini Lego. Tra i servizi offerti ci sono ad esempio Pick a Brick” - che permetterà di acquistare mattoncini sfusi tra una vasta scelta di pezzi disponibili - o “Build a mini”, con il quale tutti potranno costruire, personalizzare e acquistare la propria minifigure, scegliendo ogni più piccolo dettaglio del personaggio collezionabile Lego, dal cappello al colore degli abiti.

Non mancano le sorprese digitali, come la “Digibox”: sarà sufficiente prendere una scatola di un playset Lego, scannerizzare il codice a barre e il set prenderà vita, animandosi virtualmente sullo schermo. Per rendere l'atmosfera ancora più 'a tema', ci saranno modelli Lego a dimensione naturale, tutti costruiti in mattoncini, con i quali ci si potrà scattare una fotografia.