Tutti in coda per Babbo Natale: inaugurato il Villaggio di Santa Claus in piazza Umberto

Dopo il rinvio di ieri per il maltempo, in tanti hanno affollato piazza Umberto per l'inaugurazione del Villaggio di Babbo Natale, uno degli appuntamenti più attesi del cartellone di eventi 'Bari Christmas Town' per animare la città durante le Feste di fine anno. Genitori e piccoli in coda per incontrare Santa Claus intento ad attenderli nella casetta, assieme agli elfi. Un selfie e la consegna della letterina per un momento speciale soprattutto per i più piccoli. Santa Claus resterà nella sua casetta fino al 24 dicembre, quando, dopo il Natale, lascerà spazio alla Befana, pronta a dispensare dolci e anche un po' di carbone. Ricco il programma di appuntamenti che, in questi giorni, animeranno il Villaggio, tra spettacoli, laboratori di lettura, musica e giochi.