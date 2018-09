'No all'inceneritore Newo', l'assemblea del Consorzio Asi vota contro la vendita del suolo

L'assemblea dei soci del Consorzio Asi Bari-Modugno dice no alla vendita del suolo su cui dovrebbe sorgere l'impianto di co-incenerimento della Newo. A rendere noto l'esito dell'assemblea, fissata per oggi, è il sindaco di Modugno, Nicola Magrone.

Il primo cittadino modugnese riporta su Facebook l'esito della delibera, in cui si legge che "L'assemblea dei soci del Consorzio per l'Area Industriale Bari-Modugno all'unanimità dei presenti invita il CdA a non procedere alla stipula del contratto di cessione definitiva del suolo con la Newo SpA, rinviando ogni ulteriore decisione agli esiti delle pronunce sia giudiziarie - visti i ricorsi al Tar e al Capo dello Stato - che amministrative".

Magrone: "Giusto risultato, accolta la nostra tesi"

"È il giusto risultato – commenta il Sindaco di Modugno Nicola Magrone – che ci attendevamo oggi dall'Asi, considerata la grande preoccupazione della società civile e della popolazione dei comuni interessati dal progetto dell'inceneritore. Una preoccupazione che ci ha indotti a chiedere con ricorsi al Tar l'annullamento delle autorizzazioni regionali date all'insediamento Newo. L'Asi ha condiviso la nostra posizione con la quale abbiamo sempre sostenuto che fosse necessario aspettare i pronunciamenti del Tar prima di ogni altra valutazione sulla cessione del suolo alla Newo". Oltre al Comune di Modugno - rende noto ancora Magrone - sulla contrarietà alla cessione del suolo hanno votato all'unanimità i Comuni di Bari e Bitonto, e la Città Metropolitana di Bari.

L'appello del comitato alla politica locale

In vista dell'assemblea odierna il comitato 'No inceneritore' aveva lanciato un appello rivolto al sindaco Decaro e agli esponenti politici locali, per invitarli a ribadire la contrarietà alla realizzazione dell'impianto.