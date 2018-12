Incontro culturale presso la sede Aica di Bari, sul tema "Nuovi mercati e nuovi prodotti"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BariToday

L’AICA (Associazione Italiana per l’Informatica ed il Calcolo Automatico) ha il piacere di invitarVi giovedì 6 dicembre 2018 ore 15:30, all’incontro “Nuovi mercati e nuovi prodotti”, nella sede AICA di Bari, in via Giulio Petroni 15/F, presso il CIASU (Centro Internazionale di Alti Studi Universitari), di fianco all’Hotel Excelsior, a pochi passi dalla Stazione Centrale. L’incontro è progettato per attivare una riflessione sull’attività sin qui svolta dall’Associazione. Ci si interrogherà sulle prospettive future, anche in vista del prossimo rinnovo della governance associativa. I saluti istituzionali saranno affidati al Prof. Giuseppe Pirlo, Presidente di AICA Puglia. Il Prof. Giuseppe Mastronardi, Presidente nazionale di AICA, parteciperà all’incontro, confrontandosi con soci e simpatizzanti sulle iniziative intraprese in questi anni. L’Ing. Franco Patini, esponente di spicco dell’Associazione, discuterà con i presenti sulle possibilità di sviluppo che attendono AICA, anche alla luce dell’ampliamento, sia nume-rico che qualitativo, delle certificazioni e dei relativi mercati di riferimento. L’obiettivo della riflessione proposta è dunque quello di aggiornare gli iscritti sulle opportunità che si aprono, proseguendo l’attività proficuamente intrapresa in questi mesi, sia a livello locale sia a livello na-zionale. Infatti, AICA intende confermare il suo impegno e la sua crescita sul territorio, nel quadro di un incessante lavoro di promozione e sviluppo della cultura digitale.