Una messa nella cripta della Basilica di San Nicola aspettando Papa Francesco: è cominciato l'incontro dei vescovi del Mediterraneo

Con una messa concelebrata nella cripta della Basilica di San Nicola dal presidente della Conferenza Episcopale Italiana , il cardinale Gualtiero Bassetti, si è aperto a Bari l'incontro di riflessione e spiritualià 'Mediterraneo, frontiera di pace', che vedrà la partecipazione di una sessantina tra patriarchi, vescovi e rappresentanti religiosi provenienti da Europa, Asia e Africa.

L'appuntamento vendrà conferenze e dibattiti nel Castello Svevo e in altri luoghi della città vecchia, culminando con la Santa Messa celebrata da Papa Francesco domenica prossima in corso Vittorio Emanuele, alla quale assisteranno il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e il premier Giuseppe Conte.

Stamane in Basilica, vi erano anche il governatore Michele Emiliano e il sindaco Antonio Decaro: “Siamo emozionatissimi e felicissimi. Si sta compiendo una profezia, di cui si parlerà in questo Sinodo di Vescovi" ha dichiarato Emiliano. "Tanti anni fa Papa Giovanni Paolo II - ha aggiunto il presidente della Giunta regionale - quando venne qui a Bari affidò un compito alla città e alla regione: quello di essere il luogo dove costruire il dialogo ecumenico e anche interreligioso tra tutte le genti del Mediterraneo. Piano piano siamo arrivati a questo evento e la giornata del 23 febbraio sarà qualcosa di straordinario: non so quante volte il presidente della Repubblica e il Papa si siano incontrati fuori da Roma”.