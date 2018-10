Week-end dedicato alla pallanuoto allo Stadio del Nuoto: la nazionale svizzera in visita a Palazzo di Città

Un week-end dedicato alla grande pallanuoto, con gli atleti della nazionale maschile svizzera si confronteranno con le squadre del Crotone, la Rari Nantes Salerno e Acquachiara Napoli nel Torneo internazionale di Bari in programma sabato 20 e domenica 21 ottobre. Gli atleti sono stati ricevuti in mattinata a Palazzo di Città dall'assessore allo Sport Pietro Petruzzelli, accompagnati dall’allenatore Stockly Ruedi e dal team manager Sterzik Uwe.

All'incontro ha partecipato anche Emanuele Merlini, presidente della Waterpolo Bari, soggetto gestore dello Stadio del Nuoto, dove si terranno le partite a partire dalle 9 del sabato e dalle 13.30 della domenica. Eventi a ingresso gratuito.

"La città di Bari - ha detto Petruzzelli - è lieta di ospitare la rappresentativa di pallanuoto maschile svizzera, che dal prossimo febbraio sarà impegnata nel torneo di qualificazione per i campionati europei. La loro presenza, grazie alla collaborazione della Waterpolo Bari, rappresenta un’ulteriore conferma degli obiettivi di crescita che questa amministrazione ha fin qui raggiunto, offrendo ad appassionati e non l’opportunità di assistere, nei nostri impianti, ad eventi sportivi di respiro nazionale e internazionale. Durante il loro soggiorno qui potranno anche visitare i luoghi più belli e caratteristici della città, con l’auspicio che possano ritornare a Bari anche in veste di turisti".

Durante l'incontro è stato consegnato anche al team manager della squadra, Sterzik Uwe, il gagliardetto della città di Bari. Dopo i saluti del sindaco Decaro, Uwe ha ringraziato l’amministrazione comunale e la Waterpolo Bari per la disponibilità dimostrata a ospitare la rappresentativa svizzera, ritenendo il torneo un’importante occasione di crescita per gli atleti che potranno così confrontarsi con realtà italiane solide nel campo della pallanuoto maschile.