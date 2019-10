Più tempo per gettare l'indifferenziato, dal 1° novembre si cambia: i nuovi orari Amiu

Da venerdì 1 novembre cambia l'orario di conferimento della frazione indifferenziata: lo comunica l'Amiu. Si potranno gettare i rifiuti dalle 12.30 alle 22.30, tutti i giorni, comprese le domeniche e i festivi. Il nuovo orario resterà in vigore fino al 31 marzo. In precedenza era permesso gettarli dalle 18.30 alle 22.30. Per quanto riguarda, invece, il conferimento di organico, plastica, metalli, vetro e carta non ci sono variazioni: le frazioni potranno essere conferite tutti i giorni, senza fasce orarie.