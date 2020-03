Le note dell'Inno di Mameli per le strade del Libertà: il flash mob nella quarantena da Coronavirus

Una canzone che unisce tutta l'Italia, per contrastare la paura dell'emergenza Coronavirus. L'iniziativa, diffusa sui social nelle scorse ore, seguendo l'esempio di Lecce, era semplice: far risuonare l'Inno di Mameli o comunque uno strumento musicale alle 18 dal proprio appartamento, per dimostrare che la quarantena non blocca lo spirito di unità del Paese. E così è stato: in via Crispi e in altre strade del quartiere Libertà - come in altri quartieri della città - l'inno italiano si è diffuso, accompagnato da tamburi, fischietti e altri strumenti improvvisati di chi ha voluto partecipare all'originale flash mob.

