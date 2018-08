Prenotare il turno allo sportello Inps: basta un clic con la app, la sperimentazione anche a Bari

Accedere agli sportelli front office Inps in sede attraverso un app per prenotare il proprio turno ed evitare code: la funzionalità, disponibile per dispositivi Apple ed Android sarà sperimentata, fino a ottobre, nelle strutture principali della regione Puglia, tra cui quella di Bari. Il servizio consentirà, oltre a visualizzare informazioni sugli sportelli dell’Istituto aperti al pubblico (orari di apertura, tempi medi di servizio, numero di persone in coda e stato di avanzamento della coda), di prenotare il proprio turno, in giornata, presso gli sportelli aperti al pubblico. Il servizio di prenotazione termina trenta minuti prima dell’orario di chiusura degli sportelli e la prenotazione può essere effettuata soltanto se allo sportello scelto risultino in coda almeno cinque utenti. Si può effettuare una sola prenotazione per ogni tipologia di sportello, fino ad un massimo di tre prenotazioni giornaliere.