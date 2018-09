VIDEO | In Fiera arriva la 'potenza terrona' dei Casa Surace: "Il nostro segreto? La nonna"

Chiamarli Youtubers è riduttivo, anche se dal web hanno generato un fenomeno da milioni di visualizzazioni. Sempre raccontando - con un pizzico di ironia e giocando sugli stereotipi - quel Sud che ognuno vorrebbe visitare; i 'terroni' che ognuno vorrebbe avere come amici. Tre componenti del gruppo Casa Surace sono stati ospiti nel pomeriggio dello stand 'E' un paese per giovani' della Banca Popolare di Bari. Guidati da Antonio Stornaiolo, si sono raccontati alla folla accorsa, partendo dai primi video in un appartamento condiviso tra amici fino al successo che li ha consacrati come rivelazione in tutta Italia. Il tutto, però, partendo da una piccola bugia. Quale? Scopritelo nell'intervista.