VIDEO | Ezio Bosso ad Altamura per un concerto in Cattedrale: "Voglio bene al pubblico pugliese. Qui sto bene"

"Voglio loro bene quanto loro ne vogliono a me. E nella vita ho deciso che la cosa più importante è voler bene. Sto bene qui". Racconta lo speciale rapporto instauratosi con i pugliesi, il pianista Ezio Bosso. Un legame che diventerà ancora più forte venerdì 28 giugno, quando suonerà nella Cattedrale di Santa Maria Assunta di Altamura, nell'ambito del cartellone del Festival Viandanti. Al microfono di BariToday ha spiegato il suo legame con la musica e la riscoperta della vita come confronto con le persone e non con gli oggetti.