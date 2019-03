VIDEO | Da Lisbona a Gerusalemme per portare un messaggio di pace, Bruno Dias: "Voglio dare il meglio al mondo"

Con la tappa odierna, fanno esattamente due anni e una settimana da quando Bruno Dias, originario di Lisbona, è partito dalla sua città natale in compagnia della sua asinella, Salam. L'obiettivo è raggiungere Gerusalemme, che lui chiama "la città della pace". Nel mezzo tanti luoghi da scoprire e persone da incontrare per diffondere un messaggio di pace. Da ieri sera Bruno è a Bari, per la precisione nel quartiere San Paolo, da dove raggiungerà il centro per poi lasciare definitivamente il capoluogo e imbarcarsi a Brindisi. Lo abbiamo intervistato durante la sua sosta in città.