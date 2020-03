Audiolibri nelle case di chi non può leggere in autonomia: "Trasformiamo l'isolamento da Covid-19 in qualcosa di produttivo"

Audiolibri per far immergere nella lettura anche chi - persone con disturbi visivi o dislessia - non ha la possibilità di sfogliare un libro in questi giorni di quarantena forzata per il Coronavirus. Vi avevamo già raccontato in video la bella iniziativa del Centro regionale audiolibro Puglia, che aveva chiesto ai cittadini di 'donare' la loro voce per trasformare le opere letterarie in file audio da ascoltare. Opere che in queste ore stanno arrivando direttamente nella case di chi ha più bisogno degli audiolibri: i volontari stanno incartando, seguendo le metodologie igieniche di sicurezza, i cartoni con gli audiolibri. L'obiettivo? Offrire un ulteriore modo di trascorrere il tempo, trasformando l’isolamento forzato in qualcosa di produttivo.

"Cerchiamo di combattere la pandemia - spiegano - con il più grande strumento: la cultura, appunto!".