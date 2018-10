Mimmo Lucano allontanato da Riace, il sindaco Vitto lo invita a Polignano: "Felici di ospitarti quanto vorrai"

"Voglio quindi dire a Mimmo Lucano che Polignano a Mare e la sua comunità sarebbero felici di ospitarlo per tutto il tempo che vorrà. Per testimoniare la sua battaglia di civiltà e per diffondere buone pratiche amministrative che mettono al centro l’essere umano". Parola di Domenico Vitto, primo cittadino del borgo in provincia di Bari, che replica l'invito già fatto dal sindaco di Calimera, nel Leccese.

"Lucano è un eroe"

Il sindaco di Riace è infatti stato costretto a lasciare la città 'modello di integrazione' a causa delle indagini attualmente in corso sulla sua condotta, anche se ha promesso che non lascerà la sua Calabria, di fatto rifiutando l'invito del sindaco di Napoli, Luigi De Magistris. Probabile, quindi, che non accetterà neanche gli inviti giunti dalla Puglia, anche se in un post Facebook il primo cittadino polignanese non ha che parole di stima nei confronti del suo operato a Riace:

Riace è un’isola felice, un posto sottratto ad un destino di abbandono e mafie.

Riace è un modello di società multiculturale in cui crediamo.

Il Sindaco Mimmo Lucano ha portato avanti una battaglia che parla di integrazione e dignità, due parole che citiamo spesso, ma che altrettanto spesso non riusciamo a trasformare in atti concreti.

Lucano è un eroe che ha fatto dell’umanità la sua stella polare e che si vede ridotto al confino perché accusato di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina.

Una parte importante nel realizzare l'invito fatto a Lucano, è sicuramente arrivata da Giuseppe Fiorello - 'polignanese d'adozione', visto che negli scorsi anni ha ricevuto la cittadinanza onoraria - che al sindaco polignanese ha più volte parlato "della bellezza che ha conosciuto a Riace - ricorda Vitto nel post - e che si sta spendendo nella difesa di uomo e di un’idea di società inclusiva".