iovengoacasa un portale gratuito creato a Molfetta

In questo periodo difficile e particolare per tutti nasce proprio da Molfetta un portale completamente gratuito che viene incontro alle esigenze di molti, anziani e non: individuare quante più attività che offrono il servizio di consegna a domicilio nella propria città. Il portale www.iovengoacasa.it ha proprio questa finalità. Sia i cittadini che le singole attività commerciali ad oggi operative sul territorio possono usufruire del servizio in modo assolutamente semplice e sopratutto gratuito! I negozi o professionisti possono semplicemente registrarsi e indicare la propria città, il servizio offerto, le modalità di contatto e altre informazioni ritenute utili che i cittadini possono usare per scegliere e contattare il servizio di cui hanno più bisogno senza, cosa molto importante, dover uscire di casa. La sempre più numerosa presenza di attività sul portale, anche a livello nazionale, renderà man mano più capillare ed efficiente l’utilità del portale fino al raggiungimento di quello che è un importante scopo comune: preservarci e preservare i nostri cari da questo virus e finalmente tornare a svolgere la vita di sempre… senza trascurare il fatto che iovengoacasa.it può anche essere utile dopo, sempre. #iorestoacasa