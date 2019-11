Isabella, la Monica Bellucci di Molfetta che ha rubato il cuore all'ex tronista Francesco Monte: "E' speciale perché è normale"

Occhi verdi magnetici e lunghi capelli castani, e una innegabile somiglianza con Monica Bellucci. E' lei, Isabella De Candia, 33 anni, da Molfetta, la splendida modella che da qualche mese ha rubato il cuore di Francesco Monte, l'ex tronista di Uomini e Donne.

Reduce dall'esperienza di Tale e Quale Show, Francesco si è raccontato ai microfoni di Verissimo, e, ospite di Silvia Toffanin, non ha nascosto il suo folle amore per Isabella: "In amore va tutto bene, sono felicissimo. La mia ragazza si chiama Isabella ed è di Molfetta. Stiamo insieme da quasi 6 mesi. Il suo essere speciale – aggiunge - è dato dalla sua estrema normalità". Dopo i primi gossip, da qualche mese i due hanno ufficializzato la relazione e tutto - come assicura Francesco - procede a gonfie vele.

Nel corso dell'intervista, l'ex tronista ha fatto anche chiarezza sulla fine della relazione con la sua ex, Giulia Salemi: "Non c’è stato alcun tradimento da parte mia. La storia con Giulia è finita perché mi sono accorto di non avere quella spinta in più per andare avanti. Ho avuto la forza e il coraggio di chiudere una situazione perché non era giusto né per me e né per lei. Tutto il resto che viene associato a tradimenti o cose del genere, non è vero altrimenti penso che la diretta interessata lo avrebbe detto".