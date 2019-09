Torna a Gravina il set di 'No time to die': altri cinque giorni di riprese per James Bond

La troupe di James Bond fa ritorno a Gravina. Dopo la prima parte di riprese girate ad agosto, la cittadina murgiana torna ad essere il set di James Bond.

Le lavorazioni di 'No time to die', venticinquesimo episodio della famosa serie cinematografica, si svolgeranno nuovamente dal 19 al settembre. Per l'occasione, il Comune di Gravina ha già predisposto un apposito piano di limitazioni al traffico.

A incarnare l’agente dell’MI6 nel nuovo film è ancora, per la quinta volta, l’attore Daniel Craig. Al suo fianco, tra gli altri, anche il premio Oscar Rami Malek, Naomie Harris, Lèa Seydoux e Ben Whishaw. Alla regia, invece, Cary Fukunaga, già dietro la macchina da presa in Jane Eyre e nella nota serie tv True detective.

Aspettando l'arrivo della troupe, crescono attesa e curiosità: questa volta ci sarà anche Daniel Craig in città?

(Daniel Craig e Léa Seydoux sul set a Matera - Foto Fb James Bond 007)