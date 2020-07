Conto alla rovescia per l'apertura del Kfc a Bari: quasi terminati i lavori per il 'tempio' del pollo fritto made in Usa

Al momento non c'è una data certa ma si avvicina l'apertura del Kentucky Fried Chicken, il tempio del pollo fritto americano, nella stazione centrale di Bari. I lavori, cominciati lo scorso ottobre e rallentati dal lockdown covid, sono giunti quasi al termine. Ed è la stessa Kfc a far 'pregustare' un assaggio dell'inaugurazione con un simpatico post su Facebook: un indovinello per scoprire la città della prossima apertura, ovviamente risolto in due secondi dai baresi. L'immagine del lungomare e del colonnello Sanders, icona del Kfc, finito su una barca a due passi dai famosi lampioni in ghisa.

