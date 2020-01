Un ultimo tiro per Kobe Bryant, anche Bari ricorda la stella Nba: domenica appuntamento al Parco 2 Giugno

Anche Bari ricorda Kobe Bryant, il grande campione simbolo del basket mondiale morto a soli 41 anni, lo scorso 26 gennaio, in un incidente mentre viaggiava su un elicottero in California. Con lui hanno perso la vita la figlia Gianna Maria di 13 anni e altre 7 persone.

Domenica 2 febbraio, dalle 15, il capoluogo pugliese, assieme a tante altre città italiane, ospiterà partite nei campi e nei playground in contemporanea "per onorarlo nello stesso modo in cui lui è entrato nelle nostre vite - spiegano gli organizzatori -. Giocando e divertendoci, possibilmente con una canotta del Black Mamba addosso". Per gli appassionati baresi, l'appuntamento è al parco 2 Giugno dalle 15 alle 19.

L'hashtag #OneLastShot raccoglierà foto e video da tutti i ritrovi spontanei che ne usciranno domenica prossima, che diventeranno un video-omaggio da parte dei tifosi italiani a Kobe e sua figlia GiGi.