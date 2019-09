Nasce 'La Casa di Pandora', inaugurato a Bari il Centro per i bimbi autistici: "Percorsi, attività e progetti"

Percorsi educativi e di sostegno, attività sportive, balli e giochi alla presenza di un tutor e con la compagnia di familiari, amici e compagni di classe: è stato inaugurato in via Napoli 391 a Bari, il centro polifunzionale 'La Casa di Pandora', realizzato da Asfa Puglia e deicato ai bimbi autistici. Alla cerimonia hanno preso parte, tra gli altri, la presidente di Asfa Puglia, Vittoria Morisco, l'assessore al Welfare del Comune di Bari, Francesca Bottalico, il musicomico Antonello Vannucci e Franco ed Andrea Antonello, il papà e il figlio che viaggiano per l'Italia documentando la lo storia e la lotta contro la malattia. All'interno della casa di Pandora si potranno seguire progetti in rete con le scuole, partecipare a diverse attività ludico-motorie. Tra queste, anche un laboratorio di cucina al termine del quale i partecipanti cucineranno per i loro ospiti.