Poltrone-casetta, lettini per leggere e un grande 'albero': apre la nuova area bambini della libreria Feltrinelli

Un'area per i bambini con poltrone a forma di casetta, lettini per sdraiarsi a leggere, scivoli, libri e giocattoli: la libreria 'Feltrinelli' di via Melo a Bari ha aperto i nuovi spazi dei reparti Kidz, pensati per far divertire i più piccoli e rendere l'esperienza della lettura un gioco.

Nello store del centro di Bari a disposizione due nuove aree: la prima, per i bimbi da 0 a 5 anni è decorata con disegni di animali e un grande albero che s'innalza fino al soffitto. La seconda, invece, è dedicata ai ragazzi dai 6 ai 13 anni ed è un piccolo viaggio tra le aspirazioni per il futuro, mostrando figure di scalatori, astronauti, musicisti e artisti.