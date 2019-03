Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BariToday

I ragazzi del Rotaract Club credono nella formazione e nell’informazione ed, infatti, su invito del Rotaract Club Bari Agorà tantissime associazioni culturali del territorio hanno aderito al progetto #FormazioneGratuita e #CulturaPer Tutti. L’appuntamento formativo è programmato per giovedì 28 marzo, alle ore 15, presso la Biblioteca del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Bari, dove i Rotaract Club Bari Agorà e Putignano organizzano con l’Associazione Giovani Avvocati “Giuseppe Napoli” un evento formativo intitolato:“La prevenzione della corruzione nella Pubblica Amministrazione, tra etica e diritto”. Al riguardo l’Avv. Paolo Iannone, in qualità di Presidente del Rotaract Club Bari Agorà, ha così commentato questa lodevole iniziativa:«La corruzione è un fenomeno umano e, pertanto, avrà anche la sua fine, ma per combattere tale fenomeno occorre iniziare dalle basi e, quindi, dall’educazione delle nuove generazioni anche attraverso eventi di formazione e di informazione». Sono previsti i saluti iniziali dell’Avv. Giovanni Stefanì (Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Bari) e dell’Avv. Romina Centrone (Presidente dell’Associazione Giovani Avvocati “Giuseppe Napoli”), nonché di Daniela Perrone (Presidente del Rotaract Club Putignano). Nel corso del seminario – con introduzione e moderazione dei lavori a cura dell’Avv. Paolo Iannone (Presidente del Rotaract Club Bari Agorà) – si porrà l’accento sulle interdittive antimafia e sui protocolli di legalità, ove il Dott. Francesco Cocomile (Magistrato T.A.R. per la Puglia – sede di Bari) e l’Avv. Stefano Maria Sisto (Cultore della materia di diritto amministrativo presso l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro) si soffermeranno su tali tematiche precedendo gli interventi successivi del Sac. Giangiuseppe Luisi (Giudice presso T.E.R.) e dell’Avv. Giovanni Carlo Angelini De Miccolis (Avvocato penalista del Foro di Bari), i quali evidenzieranno le novità della lotta alla corruzione dopo la recentissima riforma legislativa avvenuta in materia. Il convegno è anche accreditato dall’Ordine degli Avvocati per la sua valenza formativa prevedendo il riconoscimento di tre crediti ordinari ai partecipanti iscritti al relativo albo professionale.