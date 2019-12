La squadra del Molfetta Calcio appassiona gli emigrati negli States

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BariToday

Il “soccer”, come lo chiamano loro, è un movimento in netta crescita sotto tutti i punti di vista. Aumentano i seguaci, aumentano i praticanti, aumentano i giovani che lo preferiscono a sport con più tradizione negli States come hockey, baseball, football. E a dirlo sono i dati: vedi l'acquisto di Club Italiani quali la Fiorentina, il Palermo ed altri. La simpatia per il calcio molfettese cresce sempre di più anche dall'altra parte del mondo: "Forza Molfetta". Grazie all'associazione Oll Muvi, ai più conosciuta come I Love Molfetta, ad Hoboken sono arrivate le sciarpe ufficiali del Molfetta Calcio ed alcuni scatti ritraggono i nostri emigrati molfettesi con la sciarpa della loro "squadra del cuore". Importante è stato l'incontro tra il Presidente del Molfetta Calcio Saverio Bufi e Roberto Pansini che si vuole portare a conoscenza anche dall'altra parte del mondo la realtà del calcio molfettese sempre in crescita. Roberto attraverso le sue numerose amicizie, è riuscito a trovare un punto vendita proprio ad Hoboken presso il negozio sportivo di Stant's, posizionato su Washington St, attrezzatissimo per tutti gli sport americani, è possibile trovare le tanto ricercate t-shirt Hoboken, ma da oggi puoi ordinare anche la sciarpa del Molfetta Calcio. Anche nel Municipio di Hoboken con Leo Pellegrini e Antonio Albanese ci si mette in posa per una foto con la sciarpa del Molfetta Calcio, diverse proposte sono in fase di valutazione. "Sono un fan del calcio italiano da sempre, - a parlare è Tonino Albanese - la Molfetta Calcio è una squadra che porto nel cuore. Nei primi anni quando emigrai negli States ad Hoboken c'era la "Molfetta Sportiva" eravamo giovani e tanti molfettesi continuarono a giocare il calcio in America. Ci siamo divertiti ottenendo anche buoni risultati." Cosa aspetti segui anche tu la squadra del cuore: Forza Molfetta! E magari in futuro riusciamo ad organizzare anche un derby di calcio Molfetta-Hoboken. Stay Tuned