Luci accese di giorno sul waterfront di San Girolamo, sopralluogo del consigliere De Lucia: "Prove inutili"

Una diretta Facebook lampo, per confermare una segnalazione arrivata dai residenti: i nuovi fari a led del lungomare di San Girolamo attivi anche nelle ore mattutine. Il consigliere del Movimento 5 stelle, Davide De Lucia, ha così effettuato un sopralluogo nell'area riqualificata a ridosso del mare, notando in effetti che diversi lampioni era accesi. Pochi minuti dopo l'avvio della diretta, però, le lampade si spengono. L'ipotesi, a questo punto, è che si trattasse di prove tecniche effettuate giornalmente.

"Noi residenti davvero non capiamo la necessità di tutte queste prove - spiega il consigliere - ancor di più in una zona che spesso, nelle ore serali, non è adeguatamente illuminata nelle vie Bodini, Teodoro, Bellezza e Leoncavallo, proprio a ridosso del lungomare".