Il Tar sospende l'ordinanza del Comune: tornano i tavolini su largo Adua

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia ha disposto la sospensione dell'ordinanza del Comune di Bari con cui si rimuovevano i tavolini dei locali da largo Adua. La decisione di Palazzo di Città era stata avanzata a causa delle obiezioni dell'Asl, su una strada soggetta al traffico dei veicoli proprio accanto a dove alcune attività avevano allargato (in alcuni casi in modo abusivo) i loro spazi per ricevere e servire i clienti. La decisione del Tar sospende il provvedimento del Comune in vista dell'udienza che chiarirà la situazione. Nei giorni scorsi i cittadini della zona, riuniti nel Comitato di Salvaguardia dell'Umbertino, avevano espresso contrarietà all'ipotesi, ventilata dal Comune, di hiudere al traffico la strada adiacente largo Adua nel perioodo estivo.