"Lavori fermi da mesi per la rampa di piazza Chiurlia. Cantiere letamaio", la denuncia del consigliere Melchiorre

"Da tre mesi" i lavori per la realizzazione della rampa per disabili in largo Chiurlia, nel cuore della città vecchia di Bari, "sono inspiegabilmente fermi" e il cantiere "è ridotto a un letamaio": la denuncia è del consigliere comunale di Fratelli d'Italia, Filippo Melchiorre che segnala la situazione di un'opera che fa parte del percorso Peba per eliminare le barriere architettoniche da piazza Moro all'ingresso del borgo antico. I lavori, cominciati a fine inverno scorso, non sono ancora terminati e, come segnala Melchiorre, il cantiere sarebbe fermo da alcuni mesi: la conseguenza è rappresentata da buste, rifiuti e cartacce gettati nell'area dei lavori: E pensare che da qui, proprio dalla città vecchia - osserva con amarezza Melchiorre - transitano turisti da tutto il mondo. Chissà cosa diranno di noi in giro".