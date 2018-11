VIDEO | Lascito Garofalo devastato dai vandali, Retake chiama a raccolta i cittadini: flash mob a novembre

Detriti e pali di legno abbandonati sul verde, i calcinacci del muro distrutto lasciati sul pavimento, i graffiti su sedute e mure, i tabelloni del campo da basket divelti. È Fabrizio Milone, presidente dell'associazione Retake Bari a fare la conta dei danni nel lascito Garofalo a Palese. Negli ultimi mesi il giardino - sorto su un terreno donato da un privato - è stato preda di diversi attacchi vandalici che, come si nota nel video, hanno ridotto il parco urbano in uno stato pessimo.

Da qui la scelta da parte dei volontari di entrare in azione per rimetterlo a nuovo. La data scelta è l'11 novembre, la cosiddetta 'Festa dei cornuti', "giornata non scelta a caso quindi" assicura Milone, che nel video descrive nei minimi dettagli quali operazioni saranno completate all'interno del giardino. E chiama a raccolta tutti i cittadini che vorranno dare una mano.